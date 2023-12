Schiamazzi, risse e danni: "Non ne possiamo più"

Un’altra notte infernale in centro per i residenti della zona intorno al Donoma. Dalle quattro e fino all’alba schiamazzi e risse, con un sud americano ubriaco che ne ha combinate di tutti i colori. Il bilancio della mattina successiva è il solito: notte insonne, danni alle abitazioni, bottiglie di alcolici vuote e abbandonate ovunque, urina e vomito davanti alle porte delle abitazioni. "Ma, che cosa deve succedere perché qualcuno intervenga finalmente in maniera efficace?" chiede il comitato dei residenti che, ogni volta, torna a battere la grancassa della protesta, senza peraltro ottenere nulla. "La sfiducia ormai è totale - ribadisce -. Questo problema si trascina da troppi anni e siamo stufi delle continue promesse e di provvedimenti che non impattano su una situazione che è sempre più spesso fuori controllo. Pensiamo sia arrivato il momento di affrontare il discorso delle autorizzazioni a locali che fanno spettacolo e che si trovano in centro". "E’ lampante - continuano - che il gestore della discoteca investe sulla vigilanza e garantisce che nel locale non accada niente, ma all’esterno è terra di nessuno e il problema degli ubriachi, dei violenti e perfino dello spaccio di droga che avviene impunemente sotto le nostre casa viene alla fine scaricato sul pubblico che non riesce, invece, a garantire la sicurezza, il decoro e la tranquillità per i residenti". Tra oggi e domani i rappresentanti del comitato faranno partire l’ennesima lettera al prefetto per chiedere attenzione e interventi.

Lorena Cellini