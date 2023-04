Schianti in moto a ripetizione "Più attenzione alla guida"

"Quasi ogni anno all’inizio della primavera c’è un incremento di incidenti di moto, purtroppo", spiega la polizia stradale di Macerata. "È una una statistica che si conferma ogni anno per vari motivi, in linea con incidentalità a livello nazionale, o perché il veicolo richiede una manutenzione dopo essere stato fermo nella stagione invernale, o perché alla ripresa delle uscite in moto sono richieste particolare attenzione e concentrazione, dovrebbero essere in grado i motociclisti di conservare sempre la padronanza del mezzo proprio per la vulnerabilità della moto. Infine perché il numero di quel tipo di mezzi in circolazione quadruplica. Con le prime uscite, purtroppo aumentano gli incidenti, poi per fortuna le cifre si rinormalizzano".

Discorso diverso per la superstrada, dove spesso si registrano incidenti e dove ancora più spesso sono accusati i vari cantieri. "Ma ad esempio per quanto riguarda l’incidente di sabato – prosegue la Polstrada – è avvenuto in un tratto senza alcun cantiere. In ogni caso, è vero che i cantieri lungo la Val di Chienti sono fastidiosi, ma dall’altro lato questi garantiscono la sicurezza con la manutenzione. Certo, ci vuole oculatezza nella distribuzione delle zone di intervento, su questo ci si confronta sempre con l’Anas cercando soprattutto di evitare quelli contigui, che creano congestione alla circolazione, e ci auguriamo che questo elemento ormai sia stato recepito. Inoltre dove possibile si chiede la rimozione dei cantieri nel fine settimana, quando c’è più traffico, e di calendarizzare gli interventi in relazione al flusso di traffico dei vari tratti". In linea generale, "la disattenzione regna sovrana tra le cause dell’incidentalità, e strumenti come i cellulari influiscono sicuramente. Sull’uso dei telefonini rileviamo tante infrazioni anche in superstrada", riferisce il comandante della Polstrada di Macerata, commissario Alberto Luigi Valentini. Chi usa cellulare, spiega la Polstrada, devia senza accorgersi verso il centro della carreggiata: un comportamento molto a rischio. "Anche gli indicatori di direzione sono latitanti: può sembrare un aspetto minale, invece le frecce presegnalano l’intenzione del conducente e sono fondamentali quando si cambia corsia o ci si immette in carreggiata, non a caso diversi sinistri sii registrano in prossimità o in corrispondenza di svincoli o aree di servizio. Infine, bisogna fare maggiore attenzione quando ci si rimette alla guida dopo i pasti, perché si registra un calo di attenzione. In occasione dei grandi esodi estivi, sottolineiamo in modo particolare l’importanza di pasti leggeri, per evitare di appesantirsi, e ovviamente gli alcolici sono banditi". Per aumentare al massimo la prevenzione la Polstrada di Macerata intensifica le pattuglie soprattutto nel fine settimana e in occasione dei ponti. "E l’invito che vale sempre la pena di ripetere è di usare la massima prudenza al volante e soprattutto alla guida delle due ruote".

Paola Pagnanelli