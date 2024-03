Schianto a folle velocità contro un’abitazione

Schianto a folle velocità lungo la statale Adriatica: il conducente e il passeggero si danno alla fuga a piedi subito dopo l’incidente. Poteva avere conseguenze drammatiche il violento incidente che è avvenuto nella mattinata di ieri, poco dopo le 9.30, lungo la statale Adriatica, nel tratto di via Cristoforo Colombo, a Fontespina. I contorni della vicenda sono ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, fatta anche sulla base di alcune testimonianze, una Golf di colore nero, che viaggiava a folle velocità in direzione nord, dopo aver più volte sbandato, ha urtato il cordolo del marciapiede della corsia opposta e poi ha finito la sua corsa contro il muro di una abitazione. Un impatto decisamente violento. Fortunatamente, nessuno in quel momento si trovava sul marciapiede e l’auto non ha urtato altri veicoli. Si è fermata, infatti, a poche decine di metri da un furgone. Il primo a prestare soccorso è stato il proprietario del furgone, che ha aiutato i due occupanti ad uscire dall’auto, distrutta sulla parte anteriore.

A bordo c’era il conducente della macchina e un passeggero: secondo la testimonianza due giovani stranieri, tra i 20 e i 30 anni. Dopo essere usciti dall’auto, appena il tempo di scambiare due parole uno con l’altro in una lingua incomprensibile per il proprietario del furgone, i due sono scappati via a piedi, prendendo verso la traversa che dà su via Saragat.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, chiamati a svolgere i rilievi di rito e a chiarire la dinamica e i contorni dell’incidente. Non si sa se i due stranieri fossero o no feriti in seguito all’impatto. Da chiarire il motivo della fuga a piedi, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Gli agenti hanno acquisito alcune testimonianze, sentito anche l’uomo che li ha soccorsi per primo. Secondo i primi accertamenti la Golf di colore nero non risulta essere rubata: non c’è alcuna denuncia di furto. È di proprietà di una donna di Potenza Picena, che è subito stata contattata dagli agenti della polizia municipale. La donna era ignara del fatto che la sua auto fosse lì. Ma altri aspetti della vicenda sono ancora oggetto delle indagini e delle verifiche della polizia municipale.