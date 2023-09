Schianto alla rotatoria: una donna al pronto soccorso E al passaggio a livello proteste in serie per la lunga attesa

Schianto alla rotatoria di via Cincinelli nel quartiere di Corneto, vicino alla chiesa dei Cappuccini: ieri, intorno alle 13.30, un Suv condotto da una donna ha sbandato, per cause ancora da chiarire, ed è finito contro un camion guidato da un uomo. Nessun ferito ma per precauzione la donna, in stato di agitazione dopo l’incidente, è stata portata al pronto soccorso per accertamenti. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, un’ambulanza e un’auto medica. E ieri, alla stessa ora, ci sono state proteste da parte degli automobilisti bloccati in prossimità del passaggio a livello di via Roma: la sbarra è rimasta abbassata per circa un quarto d’ora e si sono create code lunghissime. In diversi non potendone più di aspettare hanno fatto inversione. Ieri c’è stato un guasto sulla linea elettrica tra Pesaro e Fano che avrebbe avuto ripercussioni anche su Macerata.