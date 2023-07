Schianto all’incrocio Furgone contro moto, feriti due diciottenni Uno portato a Torrette

di Paola Pagnanelli

Un 18enne è finito a Torrette, dopo un brutto incidente in moto. Per fortuna non è in pericolo di vita, mentre la ragazza che era con lui ha riportato solo escoriazioni nell’impatto violento contro un furgone. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 16.30 dall’incrocio tra via Cassiano da Fabriano e via Mazenta, e il primo a intervenire è stato, per una fatalità vantaggiosa, il presidente della Croce Rossa di Ancona, Gianni Barca. "Ero a Macerata per motivi di lavoro – racconta quest’ultimo –, ma passando lungo la traversa di via Spalato ho visto un volontario della Cri di Macerata che conosco. Mi sono fermato per salutarlo, e mentre stavamo parlando abbiamo sentito una botta fortissima. Ci siamo girati, e abbiamo visto la moto e il furgone che si erano scontrati. Il ragazzo era a terra, la ragazza si era alzata ma barcollava". I due, entrambi 18enni maceratesi, erano in sella a una 125 e stavano scendendo da via Mazenta. Ma arrivati all’incrocio con via Cassiano da Fabriano, per cause da chiarire, sono finiti contro il furgone che, dalla parte finale di via Cassiano, si era immesso nell’incrocio in direzione di via Spalato. L’impatto è stato molto forte, e ha mandato i due ragazzi a sbattere violentemente contro l’altro mezzo prima di cadere a terra. "Sia io sia il volontario siamo subito accorsi, mentre chiamavano il 112 – prosegue Barca –. Abbiamo tranquillizzato il ragazzo, lo ho fatto stare fermo e l’ho tenuto sveglio. La ragazza invece lamentava dolori a una gamba e aveva una ferita al polso da cui perdeva sangue, e che abbiamo tentato di controllare fino all’arrivo dell’ambulanza. È stato naturale non pensare più a nulla se non al soccorso, e applicare quello che ci insegnano i formatori nei corsi che facciamo per queste emergenze". Il personale del 118 si è preso cura dei feriti. Per il ragazzo è stato chiesto il trasporto immediato ad Ancona, e in eliambulanza è stato ricoverato a Torrette. Ha una frattura al bacino, grave ma nulla di irreparabile, per fortuna. La ragazza ha solo escoriazioni, ed è stata portata in ospedale a Macerata. Anche il conducente del furgone, un maceratese 68enne, ha riportato una escoriazione al gomito sinistro, oltre allo spavento. Sul posto, per i rilievi, sono interventi gli agenti della polizia locale. La prima ipotesi sulla dinamica è quella di una mancata precedenza, ma gli accertamenti sono in corso. I due mezzi coinvolti sono stati messi sotto sequestro. Diversi residenti, accorsi a vedere cosa fosse successo, hanno segnalato la pericolosità dell’incrocio, poco segnalato e attraversato a velocità troppo elevate.