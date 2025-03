Schianto all’uscita della superstrada

Paura ieri pomeriggio in superstrada. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 15.30 per un incidente lungo la SS77, vicino all’uscita di Serrapetrona in direzione di Civitanova. L’auto, una Volkswagen Fox, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo. Le due persone, un uomo e una donna, sono state prese subito in cura dal personale del 118.

La coppia è stata portata in codice giallo all’ospedale di Macerata: per fortuna non ha riportato gravi conseguenze nonostante l’impatto con il guardrail.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino ha messo in sicurezza l’auto coinvolta. Sul posto la polizia stradale per i rilievi. Il veicolo avrebbe fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. La SS77 purtroppo è spesso scenario di incidenti.

Solo un paio di mesi fa, il 19 gennaio, sulla superstrada a Serrapetrona aveva perso la vita un cinquantenne di Bergamo, che viaggiava a bordo di Renault Megane assieme ad altre due persone rimaste ferite, uno in forma più grave. Il conducente aveva perso il controllo della macchina all’altezza dello svincolo per la SS 77 di Caccamo finendo proprio contro lo spartitraffico.