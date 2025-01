Schianto con l’auto allo svincolo. Muore passeggero di 50 anni. Altri due feriti in superstrada

Terribile schianto ieri pomeriggio sulla superstrada in direzione di Civitanova. Nell’incidente ha perso la vita uno dei passeggeri: Cristian Pesce, 50anni, originario di Bergamo. Altre due persone tra cui il conducente della macchina, di 40 anni, sono rimaste ferite. Il traffico, nel punto dell’impatto, è stato deviato su strade secondarie per permettere le operazioni di soccorso e mezza in sicurezza.

L’allarme ai soccorsi è stato dato intorno alle 15. Il conducente della Renault Megan ha perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento, proprio all’altezza dello svincolo di Caccamo a Serrapetrona. E la macchina si è schiantata contro lo spartitraffico.

L’impatto è stato violentissimo: uno dei passeggeri, il 50enne, che era seduto sul sedile posteriore è morto sul colpo. I tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118 sono stati inutili: troppo gravi i traumi riportati nell’impatto. Anche le altre due persone che si trovavano a bordo del mezzo sono rimaste ferite. I vigili del fuoco della squadra di Camerino hanno estratto dalle lamiere della Renault il conducente, rimasto incastrato. L’altro passeggero, invece, di 59 anni, era già fuori dall’abitacolo al momento dell’arrivo dei soccorsi. Uno è stato subito portato a Torrette, l’altro invece all’ospedale di Macerata dove, dopo qualche ora, hanno disposto il trasferimento sempre all’ospedale regionale. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia stradale di Macerata. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. La salma del 50enne si trova all’obitorio di Macerata.