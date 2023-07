Schianto con lo scooter, 62enne portato a Torrette

Brutto incidente in scooter ieri mattina per un 62enne maceratese. È successo intorno alle 8.15 lungo la strada Cluentina a Piediripa, nei pressi dell’incrocio vicino alla Romcaffè e al negozio di elettrodomestici Trony. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto il maceratese, in sella al suo scooter Kymco, stava procedendo da San Claudio quando, arrivato all’incrocio, si sarebbe trovato davanti una Volkswagen Golf station wagon, condotta da una 64enne anche lei di Macerata, che si stava immettendo nella via.

Nell’impatto, ad avere la peggio è stato ovviamente l’uomo in scooter. Per lui il personale sanitario del 118, dopo aver prestato le prime cure sul posto, ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza con la quale il 62enne è stato portato d’urgenza all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Per fortuna, pur avendo riportato diverse lesioni nella caduta, il maceratese non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza mezzi e carreggiata, e gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato tutti i rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica dell’incidente e le conseguenti responsabilità. Al momento, l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di una mancata precedenza, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Gli agenti sentiranno anche le dichiarazioni delle persone coinvolte e dei testimoni, per chiarire i fatti. I soccorsi e i rilievi hanno imposto di chiudere la strada alla auto, fino alle 9.30, con conseguenti disagi alla circolazione nella frazione.