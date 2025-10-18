Schianto con un’auto parcheggiata. Poi la fuga per nascondere la droga

Si schianta contro un’auto parcheggiata poi nasconde un marsupio con la marijuana: nei guai un 18enne. La notte scorsa i carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti lungo via Pantaleoni, in centro, per un incidente stradale. Immediatamente giunti sul posto per prestare i primi soccorsi e per i rilievi del caso, i militari hanno accertato che un 18enne, che vive a Macerata, dopo aver perso il controllo dell’auto di cui era alla guida si è schiantato contro una macchina parcheggiata.

Il ragazzo, che ha riportato ferite lievi, all’arrivo dei carabinieri ha subito mostrato insofferenza e immotivata agitazione. Durante i rilievi dell’incidente che aveva provocato, i militari hanno notato che il giovane si è improvvisamente allontanato a piedi e si è diretto verso una cassetta dei contatori dell’energia elettrica di uno stabile nei paraggi, infilando al suo interno un marsupio.

Il gesto, notato dai carabinieri, ha fatto scattare controlli più approfonditi: all’interno del marsupio recuperato il giovane aveva nascosto, in un sacchetto di plastica, circa sei grammi di marijuana, che sono stati sottoposti a sequestro. Il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura di Macerata come assuntore di stupefacenti.

c. m.