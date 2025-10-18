Sos case popolari
Alessandro Caporaletti
Sos case popolari
Macerata
Cronaca
18 ott 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
Schianto con un’auto parcheggiata. Poi la fuga per nascondere la droga

Nei guai un 18enne. L’incidente si è verificato in via Pantaleoni, dopo aver colpito una macchina ha cercato di mettere la sostanza in una cassetta .

Sono intervenuti i. carabinieri della Sezione Radiomobile

Si schianta contro un’auto parcheggiata poi nasconde un marsupio con la marijuana: nei guai un 18enne. La notte scorsa i carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti lungo via Pantaleoni, in centro, per un incidente stradale. Immediatamente giunti sul posto per prestare i primi soccorsi e per i rilievi del caso, i militari hanno accertato che un 18enne, che vive a Macerata, dopo aver perso il controllo dell’auto di cui era alla guida si è schiantato contro una macchina parcheggiata.

Il ragazzo, che ha riportato ferite lievi, all’arrivo dei carabinieri ha subito mostrato insofferenza e immotivata agitazione. Durante i rilievi dell’incidente che aveva provocato, i militari hanno notato che il giovane si è improvvisamente allontanato a piedi e si è diretto verso una cassetta dei contatori dell’energia elettrica di uno stabile nei paraggi, infilando al suo interno un marsupio.

Il gesto, notato dai carabinieri, ha fatto scattare controlli più approfonditi: all’interno del marsupio recuperato il giovane aveva nascosto, in un sacchetto di plastica, circa sei grammi di marijuana, che sono stati sottoposti a sequestro. Il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura di Macerata come assuntore di stupefacenti.

c. m.

