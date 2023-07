Schianto contro un pullman, ciclista a Torrette

di Paola Pagnanelli

Brutto incidente per un ciclista osimano, ieri a Serravalle. Finito contro un pullman di linea, l’uomo è stato ricoverato a Torrette in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 lungo la strada provinciale 51, in località Santa Croce in Percanestro a Serravalle. Il ciclista, un 41enne di Osimo, stava pedalando quando, all’altezza di una curva, è finito contro un pullman che veniva dalla direzione di marcia opposta. Per fortuna il conducente andava a velocità moderata, tenuto conto anche delle condizioni della strada, con parecchie curve. Ma la botta è stata comunque piuttosto forte per il 41enne, la cui bici è finita sotto al bus nello scontro frontale. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Le condizioni del ciclista sono apparse subito preoccupanti: in un primo momento l’uomo non rispondeva agli stimoli, poi però piano piano si è un po’ ripreso. Per lui è stato disposto il trasferimento ad Ancona, non in elicottero purtroppo visto che le condizioni metereologiche di ieri pomeriggio non consentivano il volo. La prognosi per lui è riservata, a causa delle numerose fratture riportate. A Serravalle sono intervenuti anche i carabinieri, per i rilievi di legge e gli accertamenti sulla dinamica. Stando a una prima ricostruzione, ancora da confermare, il ciclista si sarebbe troppo allargato in curva finendo contro il pullman che veniva dalla direzione opposta. Ma le indagini sono in corso.