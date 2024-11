Schianto fatale con lo scooter. Muore impiegato di 51 anni: "Michele era una grande persona"

Un’intera comunità piange il 51enne Michele Giulietti, originario di Ancona e residente a Macerata, che ha perso la vita giovedì sera, nel tragico incidente di via Pertini, in contrada Cisterna a Tolentino. All’altezza dell’incrocio con la strada provinciale 53. Giulietti era in sella allo scooter con una ragazzina di 15 anni, figlia della compagna. Erano diretti a Tolentino per partecipare a una veglia di preghiera per la notte dei Santi alla basilica di San Nicola, dove li aspettava la compagna. Ma lungo il rettilineo, per cause ancora in corso di accertamento, poco prima delle 21 lo scooter è finito contro una Opel Corsa condotta da un ragazzo, residente in un paese non lontano da Tolentino.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe dovuto svoltare verso la strada che conduce a Passo di Treia, davanti al Bar Felix, ma in mezzo alla carreggiata si è verificato l’impatto con la moto. Giulietti e la ragazza sono stati sbalzati violentemente a terra nello scontro. Sono arrivati subito gli operatori sanitari del 118. Ma purtroppo il 51enne, nonostante i tentativi di rianimazione, non ce l’ha fatta. In pratica sarebbe morto sul colpo. La ragazzina invece è stata portata all’ospedale regionale Torrette di Ancona per alcune fratture, in particolare alla gamba. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli. Durante le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al traffico. Ad effettuare i rilievi, i carabinieri del Radiomobile di Tolentino. La salma di Giulietti si trova all’obitorio di Macerata, in attesa di ispezione cadaverica.

La data del funerale sarà stabilita solo dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria. Dai test effettuati, il conducente della Opel Corsa non era ubriaco; stava svoltando e probabilmente non ha visto lo scooter. Comunque, da prassi, è indagato per omicidio colposo stradale. Da chiarire la dinamica. I carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere della zona. Giulietti, da circa un anno e mezzo, lavorava alla Orim - l’azienda di Piediripa per lo smaltimento di rifiuti industriali - come impiegato commerciale.

"Sono sconvolto – ha detto il titolare Alfredo Mancini -. Michele era una persona gentilissima, brava, professionale e sempre con il sorriso sulle labbra". Si stringono alla famiglia tutti i colleghi. Tantissimi i messaggi di affetto per un uomo che sapeva amare e farsi amare. Un uomo dalla fede profonda, sempre pronto a dare una mano e regalare il suo sorriso.