Schianto fatale, disposta l’autopsia sul 46enne

di Lucia Gentili

È stata disposta l’autopsia sul corpo Loris Tedeschi, il 46enne di Gualdo che ha perso la vita in seguito allo schianto frontale nella notte tra sabato e domenica sulla provinciale 77, alla Pieve di Macerata.

Per approfondire le cause del decesso, da prassi, l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico (non più l’ispezione cadaverica come previsto in un primo momento), che dovrebbe essere effettuato o questa sera o venerdì mattina. Solo dopo il nulla osta, la salma sarà riconsegnata ai familiari e sarà fissata la data dell’ultimo saluto. Per ora resta sotto procura. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia stradale; secondo le prime informazioni, il frontale sarebbe stato legato a un sorpasso. L’auto di Loris si è scontrata con una di quelle che scendevano in direzione opposta (tre le auto coinvolte). Il personale medico del 118 intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La comunità di Gualdo si stringe forte alla famiglia, ai genitori Auro e Getulia (di 90 e 80 anni), ai fratelli Mario ed Enrico e alle sorelle Giuseppina, Donatella e Annarosa.

"Stiamo ricevendo tanta vicinanza dalle persone – dice Mario –, segno che mio fratello era amato e benvoluto. Anche oggi (ieri per chi legge, ndr), al funerale di nostro zio, la chiesa era strapiena". Loris e lo zio se ne sono andati a un’ora di distanza l’uno dall’altro (il secondo per una malattia); l’ottantenne aveva avuto un’officina meccanica a Gualdo e faceva parte della confraternita. In un paesino come Gualdo si conoscono tutti, e ogni perdita è una grande mancanza.

"Loris era davvero un bravo ragazzo, buono e socievole", lo dipingono i concittadini. "Grazie di tutti i momenti passati insieme alla nostra passione: le auto. Fai buon viaggio", le scrive un’amica. Tedeschi avrebbe compiuto 47 anni il prossimo 6 marzo.