"Schianto fatale, Gentilucci non ebbe colpa"

di Paola Pagnanelli

LuigiGentilucci non ebbe alcuna responsabilità, nella dinamica dell’incidente stradale che gli costò la vita. Lo ha deciso la corte di appello di Ancona, riformando la sentenza di primo grado e condannando a un anno di reclusione il conducente dell’auto che si scontrò contro quella del sindaco. La vicenda risale al 27 maggio del 2013. Gentilucci con la sua Mercedes sta percorrendo la 77 verso Camerino. Ma nei pressi del lago di Caccamo, dopo una curva a sinistra si trovò davanti la Mtisubishi condotta da Alessandro Binotti, di Caldarola, che andava nella direzione opposta. Lo scontro fu violentissimo e purtroppo il sindaco di Pieve Torina ebbe la peggio: portato d’urgenza a Torrette, morì poco dopo a causa delle lesioni numerose e gravi riportate. Dalla consulenza tecnica disposta dalla procura, risultò che la Mitsubishi non aveva quasi sterzato in curva, ed era rimasta così troppo al centro della carreggiata: questo avrebbe causato lo scontro. Binotti inoltre avrebbe tenuto una velocità superiore al consentito. Anche il tribunale poi dispose una perizia, per valutare se anche Gentilucci, con una velocità troppo elevata, avesse qualche responsabilità nell’accaduto. L’imputato, difeso dall’avvocato Mariella Mariotti, e l’assicurazione, con l’avvocato Roberto Bianchi, avevano chiesto l’assoluzione, assicurando che il caldarolese non avesse avuto alcuna responsabilità. Alla fine nel 2020, a sette anni di distanza dai fatti, il giudice Francesca Preziosi aveva condannato l’imputato a un anno e quattro mesi di reclusione, ma aveva riconosciuto un concorso di colpa al sindaco. La sentenza è stata però impugnata. In corte d’appello è stata disposta una ulteriore perizia, che ha escluso che ci fossero responsabilità da parte della vittima. Ieri dunque, nell’ultima udienza, la corte ha attribuito solo all’imputato la colpa dell’incidente, la pena però è stata ridotta a un anno di reclusione, alla luce delle nuove disposizioni in materia. A questo punto, è possibile che Binotti si rivolga anche alla Cassazione per contestare le conclusioni della corte di secondo grado. Da stabilire in sede civile il risarcimento per i familiari della vittima, cioè la vedova, il fratello e i tre figli, uno dei quali è l’attuale sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, tutti assistiti dall’avvocato Andrea Nobili. Per loro, presenti anche all’udienza di Ancona, al di là dell’entità della pena prevista dal tribunale era importante che venisse accertato che Gentilucci non aveva commesso violazioni di alcun genere con la sua condotta al volante, e che quanto accaduto fosse di esclusiva responsabilità dell’altro.