Schianto fatale in scooter Auto pirata: c’è un testimone

di Lucia Gentili

Ancora una vittima della strada. A perdere la vita sabato sera, mentre era in sella al suo scooter, è stato il 57enne di Tolentino Fabrizio Taddei, padre di due figlie; è accaduto intorno alle 21.30 in superstrada, dopo l’uscita della zona industriale. E la polizia stradale, intervenuta per i rilievi, è a caccia dell’auto pirata che l’avrebbe urtato lateralmente, grazie anche al racconto di un testimone. Secondo le ricostruzioni, a dare l’allarme e chiamare le forze dell’ordine sono stati alcuni automobilisti che hanno notato l’uomo a terra. Inutili purtroppo i soccorsi: gli operatori sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la carreggiata, che è rimasta momentaneamente chiusa all’altezza dello svincolo per la zona industriale, direzione mare, durante i rilievi. Questi sono stati effettuati appunto dalla Stradale. La dinamica è ancora in corso di accertamento e proseguono le indagini, ma, mentre in un primo tempo non era chiaro se nell’impatto fosse coinvolto solo lo scooter oppure anche una vettura, che l’avesse urtato per poi allontanarsi senza prestare soccorso facendo perdere le proprie tracce, con il passare delle ore si è fatta strada soprattutto la seconda ipotesi.

Nella zona non ci sarebbero telecamere, ma è spuntato un testimone che avrebbe visto l’incidente. Questa mattina sarà effettuato l’esame autoptico sul corpo di Fabrizio. Solo dopo il nullaosta da parte dell’autorità giudiziaria, si potrà fissare l’ultimo saluto. La comunità si stringe forte alla famiglia.

Negli ultimi tempi lavorava in campagna (occupandosi soprattutto di semi di finocchio); era stato artigiano di pelletteria. Era un grande tifoso del Milan. "Abbiamo fatto due chiacchiere giusto una settimana fa. Mi dispiace veramente tanto", scrive un concittadino. "Ciao amico mio, ci mancherai", scrive un altro. "Ciao Fabrì", è il saluto della città.

Il suo è l’ennesimo incidente in pochi mesi che vede coinvolto un motociclista. Ad aprile un giovane papà, il 40enne Vinicio Aristei, aveva perso la vita a Valfornace, poi era stata la volta del 62enne Massimo Aquilanti con un incidente sulla Muccese. E ancora, un altro giovane padre, il petriolese 43enne Marco Staffolani all’altezza dello svincolo per Morrovalle, e il recanatese 68enne Adriano Prosperi con la Vespa sulla Muccese.