Schianto fra tre auto, dieci feriti: due gravi

Dieci persone sono rimaste coinvolte in un incidente, domenica sera a Camerino. Tra loro anche quattro bambini che però, per fortuna, ne sono usciti praticamente illesi. Un 29enne e un 77enne sono stati invece portati d’urgenza ad Ancona in condizioni gravi. Lo scontro è avvenuto lungo la provinciale 132 Varanese, che da Sfercia sale verso Camerino, poco prima delle 22.

All’altezza di una curva una Fiat Panda, condotta dal 77enne di Camerino, con al fianco una 73enne, è finita contro una Opel Corsa, sulla quale viaggiavano due sangiustesi, il 29enne e una 27enne. Per i due conducenti, rimasti feriti in modo piuttosto serio, è stato disposto il trasferimento urgente in eliambulanza ad Ancona, e sono stati portati subito a Torrette. Per fortuna comunque non dovrebbero essere in pericolo di vita. La ragazza e la donna invece in ambulanza sono state portate all’ospedale di Camerino.

Nello scontro, è rimasta coinvolta anche una Fiat Multipla, sulla quale viaggiava una coppia di 33enni di Castelbellino con quattro bambini a bordo; ma per fortuna i sei passeggeri non hanno riportato conseguenze nello scontro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per estrarre i feriti dai mezzi e rimettere in sicurezza il tratto di strada, e i carabinieri, per i rilievi che consentiranno di chiarire la dinamica dell’accaduto. Una prima ipotesi, ancora da verificare, è che la Panda si sia allargata troppo in curva, finendo contro la Corsa.