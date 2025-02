Schianto frontale, grave un 30enne

Scontro da brividi in contrada Camporota, una Panda resta completamente distrutta dopo l’impatto. Incastrato tra le lamiere il giovane conducente, che è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, con l’eliambulanza, in condizioni serie.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, poco dopo le 8.45, in contrada Camporota a Treia. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, due Fiat Panda si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato particolarmente violento. Una delle due Panda è andata completamente distrutta. Al volante di una si trovava un trentenne, nell’altra una donna di 42 anni, entrambi del posto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti il personale dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco del comando di Macerata. Il 30enne è rimasto intrappolato tra le lamiere distrutte ed è stato estratto dai vigili del fuoco, che hanno usato cesoie e divaricatore. Appena tirato fuori dall’abitacolo è stato affidato alle cure del personale del 118, che ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo è stato portato all’ospedale di Torrette in condizioni piuttosto serie, mentre la donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata.

Per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. La strada, mentre erano in corso le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi, è rimasta chiusa al traffico: non sono mancati disagi alla viabilità. Numerosi gli incidenti che si sono verificati lungo quel tratto, ritenuto particolarmente pericoloso dai residenti della zona.

Chiara Marinelli