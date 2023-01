Schianto frontale, interviene l’eliambulanza

Paura ieri mattina per una donna di Pollenza, in contrada Santa Lucia. Per cause in corso di accertamento, mentre era alla guida della sua Volkswagen Polo, si è scontrata con un autoarticolato. É successo verso le 8.45, sulla strada comunale cosiddetta "corta per la stazione" che collega Pollenza Scalo al rione Trebbio. Dopo l’impatto, frontale, l’auto è finita sulla scarpata. La squadra di Macerata intervenuta subito sul posto, in collaborazione con gli operatori sanitari del 118, ha provveduto ad estrarre la conducente dall’auto, una signora di mezza età. Pur essendo cosciente, considerando la dinamica dell’incidente, è stata allertata l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale Torrette di Ancona per i dovuti accertamenti. I pompieri hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento. La strada è rimasta chiusa al traffico per la durata dei soccorsi e dei rilievi, effettuati dai carabinieri di Macerata. La Polizia locale di Pollenza si è occupata della viabilità.