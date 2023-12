Schianto frontale tra auto e furgone: muore ragazzo di 26 anni

Spoleto, 20 dicembre 2023 - Un ragazzo di 26 anni di Pieve Torina (Macerata) ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte nel territorio di Spoleto in Umbria. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha coinvolto un furgone e un'auto che procedeva contromano lungo una strada a quattro corsie in direzione nord all'altezza di località Fabbreria. Le cause dello schianto sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale. Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco si è trattato di un frontale tra un furgone e la vettura. Coinvolta una terza auto che ha sfiorato quella contromano prima dell'urto con l'altro mezzo. L'autista del furgone è rimasto ferito ma - sempre secondo i vigili del fuoco - non gravemente. Il ragazzo, invece, è apparso subito in gravissime condizioni ed è morto poco dopo essere stato soccorso. Intervenuti i vigili del fuoco di Spoleto; sul posto anche carabinieri, polizia stradale e tre ambulanze.