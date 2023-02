Schianto in A14, 30enne miracolata

Si può dire miracolata la 30enne che stava percorrendo l’autostrada A14, nel territorio di Porto Recanati, finché ha sbandato e si è ribaltata con la macchina dentro a un fosso. La giovane è stata soccorsa dal 118 e portata al pronto soccorso. L’incidente è avvenuto sabato, intorno alle 20.15. La giovane era in viaggio nella corsia sud, in direzione Civitanova. Arrivata all’altezza della zona industriale di Porto Recanati, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail, che le ha fatto da trampolino. L’auto è volata in un fosso, a lato della carreggiata dell’autostrada. Il mezzo si era rovesciato. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Potenza: i sanitari hanno estratto dalle lamiere la giovane che era rimasta incastrata. Non presentava ferite evidenti ed era cosciente. Sul posto anche la pattuglia della polizia autostradale di Porto San Giorgio per i rilievi, l’ambulanza medicalizzata da Recanati e i vigili del fuoco di Civitanova. Alla fine, la 30enne è stata portata in codice rosso all’ospedale di Civitanova, le sue condizioni non sarebbero gravi.