Schianto in A14, auto fuori strada Due recanatesi restano incastrati

Schianto in A14, paura per due recanatesi. L’incidente è avvenuto alle 8 di ieri sulla corsia sud Bologna-Ancona dell’A14. Un’auto, una Fiat Freemont, mentre stava transitando nel tratto dell’autostrada in territorio di San Mauro Pascoli al km 115.300, fra i caselli Valle del Rubicone e Rimini Nord, ha sbandato paurosamente, ha abbattuto il guardrail, terminando la sua corsa in posizione precaria in un campo adiacente l’A14. Subito sono stati chiamati i soccorsi da automobilisti di passaggio e sul posto sono giunti una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Cesena e una del distaccamento volontari di Savignano sul Rubicone. Le squadre giunte sul posto, utilizzando la scala Italiana, hanno raggiunto i due occupanti dell’unico veicolo coinvolto, che non riuscivano a uscire dall’auto, incastrati dentro. I vigili del fuoco li hanno estratti e fortunatamente le due persone, entrambi di Recanati, non hanno riportato conseguenze fisiche rilevanti. Anzi l’autista, 55enne, è risultato completamente illeso, mentre il passeggero 64 anni, ha riportato ferite di lieve entità. Sul posto sono arrivate ambulanze di Romagna Soccorso che hanno trasportato di due uomini al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini per esami precauzionali, e pattuglie della polizia autostradale alla quale spetta il compito di ricostruire la dinamica e le motivazioni dell’incidente, terminato fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche per le due persone. Ingenti i danni alla Fiat Freemont e nessun problema per il traffico autostradale.

Ermanno Pasolini