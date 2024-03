Schianto in A14: motociclista portato a Torrette

Scontro in autostrada, finisce all’ospedale di Torrette un motociclista. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri in A14, nel tratto tra Loreto e Porto Recanati, in direzione sud. L’allarme è scattato poco dopo le 10,30. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia autostradale, una macchina ed una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato l’uomo che si trovava in sella alla motocicletta, un sessantenne di Ancona, che è finito rovinosamente sull’asfalto dopo essere stato sbalzato dal mezzo a due ruote. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Due le ambulanze intervenute in autostrada, oltre all’automedica del 118, una della Croce Rossa e l’altra della Croce Verde. Il personale medico, anche considerata la dinamica dell’incidente, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza che, partita dall’ospedale di Ancona, è atterrata sul campo che si trova di fianco all’autostrada. Il motociclista, dopo le prime cure del caso ricevute sul posto, è stato caricato a bordo di Icaro e trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Soccorsi anche un uomo e una donna che si trovavano a bordo dell’auto che si è scontrata con la moto. Entrambi sono stato caricato a bordo di una ambulanza e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per essere sottoposti a tutti gli accertamenti del caso. Non sarebbero gravi. Qualche disagio al traffico.

Chiara Marinelli