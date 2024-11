Schianto in contrada Consalvi. Vola dallo scooter, grave 58enne

Perde il controllo dello scooter e cade rovinosamente a terra, grave un uomo di 58 anni che è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, poco dopo mezzogiorno, in contrada Consalvi, provinciale 108, a Macerata. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, un uomo del posto, in sella ad uno scooter, che viaggiava in direzione di Treia, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Secondo una prima ricostruzione svolta dagli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, l’uomo avrebbe fatto tutto da solo, sbandando e finendo a terra, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi e sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118.

Considerate le condizioni del paziente e la dinamica dell’incidente, il personale medico ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che è atterrata in un campo nelle vicinanze del luogo dell’incidente, vicino alla chiesa di Consalvi. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il cinquantottenne è stato caricato a bordo dell’elisoccorso e trasportato all’ospedale regionale di Torrette, in codice rosso.

Avrebbe riportato, almeno secondo i primi accertamenti, un trauma cranico. Le condizioni dell’uomo sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

c. m.