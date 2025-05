Schianto in moto, a Torrette un 52enne

Brutto incidente ieri sulla strada tra Tolentino e San Severino: un 52enne è stato portato in eliambulanza a Torrette. Due motociclisti di Ancona stavano viaggiando uno dietro l’altro. Ma quando quello davanti a un certo punto ha rallentato, il 52enne che lo seguiva se ne è accorto tardi e l’ha tamponato, cadendo a terra e battendo la testa. Un impatto violento, anche con il casco. Le condizioni sono apparse subito gravi. Gli operatori del 118 hanno allertato l’eliambulanza per il trasporto a Torrette. Il 52enne è in prognosi riservata e deve essere operato. Praticamente illeso invece l’amico. A effettuare i rilievi i carabinieri della stazione di San Ginesio.