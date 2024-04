Schianto in moto: centauro finisce sotto l’auto

Violento scontro tra un’auto e una moto, centauro venticinquenne finisce sotto la macchina dopo essere volato dal suo mezzo a due ruote: è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, con l’eliambulanza, in condizioni serie. Al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta anche l’anziana signora che si trovava al volante dell’auto rimasta coinvolta nel brutto incidente. È quanto accaduto nella mattinata di ieri, lungo via Dante Alighieri, all’altezza dell’incrocio con via Fogazzaro, nelle vicinanze del rivenditori di bici e moto Il Ciclone, in zona San Marone. L’allarme è scattato intorno alle 10.30.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, una Suzuki Swift e una moto, una Ducati, si sono scontrate. L’auto che procedeva da ovest verso il centro città, condotta da una donna di 81 anni, stava svoltando su via Fogazzaro. Dalla parte opposta, dal centro verso ovest, sopraggiungeva la moto, condotta da S. T., venticinquenne di Porto Potenza. Il centauro, un attimo prima dell’impatto frontale, è finito a terra ed è scivolato sull’asfalto, finendo proprio sotto la macchina. Immediatamente sul posto sono arrivate due ambulanze della Croce Verde, i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro e gli agenti della polizia municipale.

Il tratto di strada provinciale è stato chiuso al traffico mentre erano in corso le operazioni di soccorso. Considerata la dinamica dell’incidente, il personale medico e sanitario ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza, partita da Ancona e atterrata dopo pochi minuti, sulla piazzola dell’ospedale di Civitanova Alta. Il centauro, recuperato da sotto l’auto, è stato caricato a bordo di Icaro e trasferito all’ospedale Torrette di Ancona. Non sarebbe in pericolo di vita, anche se ha riportato un trauma toracico e agli arti, oltre ad una ferita al torace. È sempre rimasto cosciente. Al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta è finita l’anziana conducente dell’auto, che aveva un trauma al polso della mano destra e un dolore allo sterno. Nell’impatto sono scoppiati gli air bag dell’auto. Non è grave, comunque, anche se era comprensibilmente sotto choc.

La strada è rimasta chiusa al traffico, che è stato deviato. Sul posto, per chiarire la dinamica dell’incidente e svolgere i rilievi di rito, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.