Schianto in moto contro il guardrail, muore a 33 anni

Macerata, 3 settembre 2023 – Un motociclista 33enne di San Severino è morto in un incidente stradale avvenuto in mattinata lungo la Valnerina, nel territorio di Preci, in Umbria, non lontano dal confine con Visso.

Stando alle primissime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo della moto mentre procedeva lungo la Statale 209 in direzione di Visso, finendo contro un guardrail a bordo della strada. L’impatto è stato fatale per il 33enne.

A nulla sono serviti i soccorsi, con l’eliambulanza che si era alzata in volo per arrivare nella zona dell’incidente. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. Stando alle prime ricostruzioni, nell’incidente non sarebbero coinvolti altri mezzi.

