Schianto in scooter. Ferito un 56enne

Un forte boato, poi uno scooter riverso sull’asfalto e un uomo immobile a terra. È successo tutto in pochi istanti nel primo pomeriggio di ieri in via Nazario Sauro, località Palazzo Bello, dove un motociclista di 56 anni ha perso il controllo del suo mezzo, finendo rovinosamente a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, atterrato a circa 300 metri dal luogo dell’impatto.

Il 56enne, residente a Loreto, stava procedendo in direzione della città mariana quando, all’altezza dell’incrocio con via del Mare, ha sbandato improvvisamente. Nessun altro veicolo coinvolto, nessun impatto visibile: secondo i primi testimoni potrebbe essersi trattato di un malore o di un attimo di disattenzione. La caduta è stata violenta e l’uomo in un primo momento aveva perso conoscenza. Sul posto è subito intervenuto il personale sanitario della Croce Gialla, che ha prestato i primi soccorsi. Le condizioni del motociclista, sebbene in miglioramento al momento dell’arrivo dei soccorritori, hanno indotto a richiedere l’intervento dell’eliambulanza da Torrette. Il medico a bordo si è calato con il verricello, ha stabilizzato il paziente e ne ha disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale regionale. La prognosi è riservata, ma le prime informazioni escluderebbero il pericolo di vita.