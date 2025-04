Schianto in superstrada, due feriti portati a Torrette

Ancora un brutto incidente in superstrada, a Serrapetrona. Ieri mattina intorno alle 11.30 un cinquantunenne alla guida di un furgone, per cause in corso di accertamento, all’uscita della Val di Chienti (SS 77) in direzione mare è andato a sbattere contro la cuspide, il dissuasore di sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, ha perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi. Accanto a lui anche un passeggero. L’impatto è stato violento. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Subito sono scattati i soccorsi e gli operatori sanitari del 118, considerata la dinamica dell’incidente, hanno preferito allertare l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale regionale Torrette di Ancona per il conducente.

Anche il passeggero del mezzo è stato portato nella stessa struttura ma in ambulanza. Ad effettuare i rilievi gli agenti della Polizia stradale. La SS77 purtroppo è spesso scenario di incidenti. Il 19 gennaio scorso in superstrada, sempre a Serrapetrona, aveva perso la vita un cinquantenne di Bergamo, che viaggiava a bordo di Renault Megane assieme ad altre due persone rimaste ferite. Il conducente aveva perso il controllo della macchina all’altezza dello svincolo per la SS 77 di Caccamo, finendo proprio contro lo spartitraffico.

l. g.