Schianto in vespa sulla Muccese Domani l’ultimo saluto a Prosperi

Sono stati fissati a domani, primo maggio, i funerali del recanatese Adriano Prosperi, 68 anni, deceduto giovedì in un incidente avvenuto lungo la provinciale 256 "Muccese", nel territorio comunale di Camerino. Il rito funebre sarà celebrato da don Roberto Zorzolo alle 10.30 nella chiesa di Sant’Agostino. Prosperi, in sella alla sua Vespa rossa, stava viaggiando in direzione Castelraimondo quando, all’uscita da una curva, all’altezza dell’agriturismo Le Cortine, per cause tutte da accertare da parte della polizia stradale della città camerte, nel percorrere un tratto in discesa ha urtato lo spigolo di un camion guidato da un uomo di 37 anni di Ascoli, che viaggiava nel senso opposto di marcia. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo e la sua salma è stata trasferita dapprima all’obitorio dell’ospedale di Camerino, in attesa che il magistrato adempisse a tutti gli accertamenti di rito, e da questa mattina riposa nella casa funeraria Bamo in via Cupa Madonna in Varano a Recanati. La morte di Prosperi, molto conosciuto in città, ha creato un profondo sgomento tanto che l’intera comunità recanatese si è stretta intorno alla famiglia di Adriano: la moglie Marisa, una delle titolari del ristorante "Passero Solitario", i figli Sara e Matteo, la sorella Carla e i tanti amici. Prosperi ha lavorato per molti anni in Regione, con una particolare esperienza nel settore dell’informatica; prima ancora lo ricordano tutti come l’autista dell’onorevole Foschi. Adriano era un tipo molto socievole e particolarmente attivo in tante realtà associative cittadine, dal basket, dove giocava il figlio, al circolo Acli San Domenico, dove ha ricoperto per due mandati consecutivi la presidenza. Nei mesi scorsi si era particolarmente impegnato nell’organizzazione della Pasqua dello sportivo insieme al suo amico Giorgio Calvaresi e al delegato allo sport Sergio Bartoli portando in Comune centinaia di atleti e società sportive. ant.t.