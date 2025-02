Schianto mortale col monopattino: "Lavorava per mantenere la madre"

Ieri pomeriggio l’autopsia sulla salma di Sidifo Cisse, il 21enne originario del Gambia che è stato investito e ucciso mentre si trovava alla guida di un monopattino elettrico, a Villa Potenza. L’autopsia, eseguita dal medico legale Antonio Tombolini all’obitorio dell’ospedale di Macerata, ha confermato che la morte del giovane è stata provocata dall’impatto con il carroattrezzi, che stava svoltando in via Teatro Romano, a Villa Potenza, nella tarda serata di venerdì scorso.

Ieri all’obitorio sono arrivati il fratello del 21enne, che vive nel nord Italia, un collega di lavoro e alcuni conoscenti per il riconoscimento ufficiale della salma del giovane, che era dipendente di una ditta di pulizie. Quando è avvenuto il tragico incidente, intorno alle 21.40, il 21enne stava rientrando a casa dopo essere stato al lavoro. Dopo il riconoscimento ufficiale, è stata eseguita l’autopsia. È indagato per omicidio stradale, come atto dovuto, il conducente del carro attrezzi che ha investito il 21enne, un 44enne di Macerata. Sidifo Cisse era arrivato in Italia da tre o quattro anni, dopo aver perso il padre. Quasi ogni giorno aveva contatti con la mamma, che vive in un villaggio in Gambia, piccola nazione dell’Africa occidentale.

"Il papà è morto ed era lui che manteneva la sua mamma, inviandole i soldi per vivere" ha raccontato il fratello Abdoulha Coly. Dopo l’autopsia la salma del 21enne sarà riportata nel suo Paese di origine. Ad occuparsi di ricostruire la dinamica del tragico incidente erano stati gli agenti della polizia stradale di Camerino.

Secondo una prima ricostruzione, il carro attrezzi era in fase di manovra quando è avvenuto l’impatto con il monopattino elettrico. Immediatamente erano stati allertati i soccorsi e sul posto erano arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria. Ma per il giovane operaio, che indossava il casco, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi.

Il 21enne è praticamente morto sul colpo. Con sé non aveva documenti e ci sono volute diverse ore per identificare il giovane operaio morto. Il 21enne, che risulta residente a Pisa, si trovava nel maceratese per lavoro da qualche mese.