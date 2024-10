Schianto mortale in auto, un ulivo per ricordare Daisy Ronconi

Un ulivo per Daisy Ronconi, la mamma di 37 anni che il 26 settembre ha perso la vita dopo un incidente sulla Carrareccia, a Macerata. A un mese di distanza, l’altro ieri, alla casa di riposo "A. Chierichetti" di Gagliole, dove Daisy lavorava da tre anni (tramite Cooss Marche) come operatrice sociosanitaria, le è stato reso omaggio da colleghi e ospiti. Originaria di Urbisaglia, la 37enne viveva da tempo a Camerino con il compagno e la loro bambina, di 7 anni. "A chi portiamo nel cuore non diciamo mai addio", è il pensiero unanime del personale della struttura. Davanti all’ingresso ora c’è un ulivo in vaso (che presto verrà piantato). Erano presenti vari operatori, una rappresentante del cda e diversi nonnini. È stata posizionata la pianta con una cornice e una dedica; poi un’operatrice ha letto un messaggio, che diceva anche: "I ricordi sono i nostri beni più preziosi, fanno di noi ciò che siamo". Alla fine, sulle note di "Sta passando novembre" di Eros Ramazzotti personale e ospiti si sono stretti tutti insieme vicino all’ulivo in silenzio.