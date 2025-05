Schianto mortale, patteggia moglie del sindaco

Incidente mortale tra un’auto e una moto, in cui aveva perso la vita il sindacalista Domenico Ticà: patteggia un anno e quattro mesi la donna che si trovava al volante della macchina, Paola Pescolloni, moglie del sindaco di Treia Franco Capponi. La donna, 61 anni, era accusata di omicidio stradale. L’incidente era avvenuto il 14 aprile 2024, intorno alle 11, a Treia. Secondo quanto era stato ricostruito dai carabinieri, sul posto per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica, Ticà si trovava in sella alla sua moto e stava scendendo da San Lorenzo. Arrivato in contrada Santissimo Crocifisso, nei pressi di un ristorante, si era trovato di fronte una Ford Puma, con a bordo la moglie 61enne e la madre 90enne del sindaco Franco Capponi, che saliva nel senso di marcia opposto e stava svoltando verso sinistra. Poi l’impatto, violentissimo. Ticà aveva urtato la Puma ed era stato sbalzato via dalla moto, finendo poi contro l’auto che seguiva la Ford, una Audi con a bordo una coppia di 30enni maceratesi. L’impatto era stato molto violento e non aveva lasciato scampo al 70enne. Subito erano stati chiamati i soccorsi e il personale medico e sanitario del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, avevano tentato di tutto per cercare di rianimare l’uomo a terra. Ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare. Sulla salma era stata eseguita l’ispezione cadaverica. Domenico Ticà, di Montecassiano, era conosciutissimo per la sua attività con la Cgil, di cui ora era presidente del sindacato pensionati Spi. Era uno storico sindacalista. La conducente della Puma, in seguito all’incidente, aveva riportato lesioni lievissime, per le quali non aveva avuto bisogno di cure particolari; la suocera invece, soprattutto in considerazione dell’età e dato che l’eliambulanza era arrivata a Treia, era stata portata all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, per accertamenti, in condizioni comunque non particolarmente gravi. Ieri il giudice Daniela Bellesi ha accolto la richiesta di patteggiamento. La donna è difesa dall’avvocato Renato Coltorti.

Chiara Marinelli