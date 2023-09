Schianto in moto contro un’auto parcheggiata: grave centauro di 32 anni

Montefano (Macerata), 25 settembre 2023 – Grave incidente, ieri pomeriggio verso le 16.40, in via della Quercia nei pressi del campo sportivo di Montefano. Un uomo, di 32 anni, in sella ad una moto Yamaha di grossa cilindrata, si è scontrato contro un’autovettura in sosta.

Da quanto hanno verificato i carabinieri della Compagnia di Macerata, intervenuti sul luogo per i rilievi di legge, il centauro, residente a Montefano, potrebbe aver fatto tutto da solo.

Il 32enne stava percorrendo una strada a senso unico quando, giunto a circa 500 metri dalla sua abitazione, nell’abbordare una curva ha perso il controllo del mezzo andando a scontrarsi contro un’auto parcheggiata sul lato destro della carreggiata. Il centauro è scivolato a terra, finendo sotto la macchina e rimanendo incastrato.

Sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma provinciale di Macerata, che hanno libero il motociclista da sotto l’auto per poi affidarlo alle cure dei sanitari. Secondo quanto avrebbero raccontato alcuni testimoni, il giovane stava procedendo a velocità moderata. È intervenuta prima un’ambulanza del 118 e successivamente, visti i traumi riportati, è stata allertata l’eliambulanza dal centro regionale Torrette di Ancona. Icaro è atterrato nei pressi della struttura sportiva di Montefano. L’uomo è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale regionale. Sulle cause esatte dell’incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Macerata, che hanno anche provveduto a regolare il traffico nella zona.