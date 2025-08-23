Schianto fatale sulla Regina, muore motociclista: è il fratello dell’assessore

Macerata, 23 agosto 2025 – Tragedia sulle strade intorno alle 18 di ieri lungo la Statale 571 – comunemente nota come Strada Regina – nel tratto in contrada Carpineto, davanti alla carrozzeria Torresi e nelle vicinanze di un’attività commerciale di bagni chimici nel territorio del comune di Potenza Picena. Stando alle prime ricostruzioni ancora in corso, una Volkswagen nera, che stava attraversando la strada per entrare proprio nel piazzale dell’attività di noleggio di bagni chimici – situata sul lato opposto – è stata centrata dalla moto proveniente dalla direzione mare, con un impatto violentissimo.

La vittima è un centauro di 59 anni, Marino Bertini, residente a Recanati, nel quartiere Mercato, in un condominio di via Loreto. Bertini gestiva uno scatolificio a Montecassiano. I soccorsi – giunti in breve tempo– sono stati prestati dai volontari della Croce Gialla di Recanati e dalla Croce Verde di Civitanova Marche. Data la gravità della situazione, è stata fatta intervenire anche un’eliambulanza da Ancona, ma, nonostante i tentativi, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Il suo decesso è avvenuto sul posto mentre l’elicottero è ripartito vuoto. Il conducente dell’auto, in evidente stato di choc, è stato preso in carico dai soccorritori. I Vigili del Fuoco di Civitanova hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e la polizia locale di Potenza Picena è intervenuta con due pattuglie per gestire la viabilità (fortemente rallentata) e per ricostruire nel dettaglio l’esatta dinamica dell’impatto. Marino Bertini viveva in un condominio di via Loreto insieme con la sua compagna che, appreso dell’incidente si è sentita male, tanto che è stato necessario l’intervento dei sanitari per assisterla.

Bertini aveva anche una figlia. Marino è il fratello di Rosita e Sabrina Bertini, quest’ultima avvocato e attuale assessore al bilancio del Comune di Recanati. La SS 571 Helvia Recina, conosciuta come Strada Regina, è un’arteria fondamentale che collega Fontenoce di Recanati al litorale adriatico, passando nei pressi di Potenza Picena: è una strada pericolosissima, luogo di frequenti incidenti di cui alcuni anche mortali.