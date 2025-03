Schianto, sfonda il parabrezza. Grave una donna di 70 anni

Violento scontro all’incrocio. Una donna di 70 anni ha sfondato il parabrezza ed è finita sul cofano della macchina. È stata trasportata all’ospedale di Civitanova Alta in condizioni gravi. Soccorso anche il marito della signora e l’altro automobilista. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, all’incrocio tra via Doria e via Piceno, nel quartiere di San Gabriele. L’allarme è scattato intorno alle 15.30. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi, due automobili, una Fiat Panda e una Mercedes classe A, si sono scontrate.

In seguito all’impatto, particolarmente violento, sono rimasti danneggiati altri quattro veicoli, che si trovavano parcheggiati lungo la strada. A bordo della Fiat Panda si trovavano moglie e marito, civitanovesi, 70 anni lei e 72 anni lui, che era alla guida. Entrambi sono stati soccorsi, come pure è stato soccorso l’uomo al volante della Mercedes, un 49enne di Civitanova.

Sul posto, subito dopo l’incidente, sono intervenuti immediatamente i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Grave, ma non in pericolo di vita, almeno secondo i primi accertamenti, la 70enne che era seduta sul lato passeggero della Fiat Panda e che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale della città alta. Sul posto, per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica, è intervenuta una pattuglia della polizia locale.

c. m.