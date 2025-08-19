Schianto sulla provinciale 78. Tre feriti portati a Torrette

Violento frontale, ieri mattina intorno alle 7.30, sulla provinciale 78, con tre feriti portati all’ospedale regionale Torrette di Ancona.

È avvenuto nel territorio di Ripe San Ginesio, davanti al vivaio Garden 78. Una Panda e una Golf si sono scontrate e sono uscite dalla carreggiata; la prima condotta da un uomo e la seconda da una donna, con a bordo un passeggero. Gli operatori del 118 giunti subito sul luogo dell’incidente, dato l’impatto, hanno allertato due eliambulanze per il trasporto a Torrette di entrambi i conducenti, ovvero una 45enne e un 73enne. La terza persona coinvolta, un cinquantenne, è stata portata sempre all’ospedale di Ancona, ma in ambulanza. Sono tutti residenti in provincia; ciascuno di loro è rimasto sempre vigile e cosciente: i tre sono stati portati via in codice rosso, considerando la dinamica dell’incidente.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a estrarre i conducenti dalle due auto affidandoli alle cure del personale sanitario. Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Tolentino. La strada è rimasta chiusa per quasi due ore, per garantire lo svolgimento dei rilievi e delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi. La provinciale 78, una strada molto transitata, purtroppo è spesso scenario di incidenti, anche gravi. Si tratta dell’ennesimo sinistro avvenuto in provincia questa estate.

