Schianto sulla superstrada. Grave motociclista 70enne. Traffico bloccato e code

Un motociclista ferito portato a Torrette in gravi condizioni e il traffico in tilt per ore con lunghissime conde sulla superstrada dove è attivo anche un cantiere. È il bilancio dell’ultima domenica di giugno sulla Val di Chienti. La richiesta di soccorso è scattata ieri intorno alle 16 per un incidente stradale in cui erano rimasti coinvolti due mezzi: una moto e un’auto. Lo schianto è avvenuto all’altezza dello svincolo del Castello della Rancia dove è attivo un cantiere e c’è il cambio di corsia. Proprio per questo la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Foligno. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un 70enne per cui è stato necessario il trasporto all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi.

Il traffico, che a quell’ora era parecchio sostenuto, è stato deviato con uscita obbligatoria a Pollenza dove la Protezione civile è intervenuta per gestire la viabilità. "La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente", ha fatto sapere Anas. La viabilità è stata ripristinata intorno alle 19 con evidenti disagi per tantissimi automobilisti. Lo scontro tra i mezzi che viaggiavano in direzioni opposte è avvenuto frontalmente. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, anche se già le reazioni sulla pericolosità di quel tratto con il cantiere sono esplose. Ferita leggermente la persona a bordo dell’auto coinvolta.