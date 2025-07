Schianto sull’Adriatica. Muore in moto a 30 anni. Automobilista indagato

Macerata, 1 luglio 2025 – Terribile schianto tra moto e auto lungo la strada Statale 16, a Porto Potenza. A perdere la vita è stato il motociclista Iheb Ben Abdelmalek, 30 anni appena e di origini tunisine, che viveva da tempo a Porto Recanati. La tragedia è successa domenica sera, intorno alle 22.20. A quell’ora il 30enne stava viaggiando in sella al due ruote sulla Statale, in direzione nord. A un certo punto un’Alfa Romeo, condotta da un 33enne di Macerata e con a bordo una sua coetanea, stava percorrendo via La Piccola finché si è immessa lungo la Statale. Ma proprio in quel momento, per cause in corso d’accertamento da parte della Polstrada, si è verificato l’impatto tra i due mezzi. Il 30enne è stato sbalzato dalla moto e ha fatto un volo di diversi metri, prima di cadere sull’asfalto.

Sul posto sono intervenute le due ambulanze della Croce Rossa di Porto Potenza e l’automedica da Civitanova, oltre ai vigili del fuoco di Civitanova. Al loro arrivo il giovane non era più cosciente. Aveva dei tagli profondi tra il collo e il petto, tant’è che aveva perso molto sangue. Vista la gravità della situazione è stata allertata l’eliambulanza Icaro, che però è dovuta atterrare nella piazzola dell’ospedale di Civitanova a causa dell’oscurità. Il 30enne è stato caricato in ambulanza e portato al pronto soccorso civitanovese, con l’intento di trasferirlo poi all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Ma non c’è stato tempo: il cuore del giovane ha smesso di battere mentre ancora si trovava all’ospedale di Civitanova. Sul luogo dell’incidente è giunta una pattuglia della Polstrada di Camerino, per effettuare gli accertamenti di rito. In ospedale sono stati portati anche i due 33enni che viaggiavano sull’Alfa Romeo: lui perché nello scontro si era ferito battendo la testa contro il finestrino, mentre lei era sotto choc. Come da prassi, il conducente dell’auto verrà indagato dalla Polstrada per omicidio stradale. Inoltre è stato sottoposto a un prelievo del sangue, per capire se durante la guida fosse o meno sotto effetto di alcol o stupefacenti.

La salma del 30enne è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Infatti la Procura di Macerata ha disposto sul corpo l’autopsia che verrà effettuata domani dal medico legale Roberto Scendoni, per fare luce sulle cause del decesso. Iheb Ben Abdelmalek abitava da anni a Porto Recanati, insieme ad alcuni suoi familiari, e lavorava come operaio in un fabbrica di Civitanova.

"Purtroppo non si tratta di un evento isolato – è il commento a caldo del comitato cittadino Porto Potenza –. Siamo soltanto alla fine di giugno e già si registra una media di un incidente a settimana su quel tratto di strada. Il 18 novembre del 2024, con una lettera indirizzata al sindaco, avevamo segnalato con chiarezza i rischi legati alla Statale 16 e proposto interventi precisi e immediati, tra cui l’introduzione di un limite di velocità a 30 orari nel centro urbano. Crediamo che un limite di velocità, se ben applicato e controllato, avrebbe potuto salvare una vita. La comunità di Porto Potenza ha bisogno di risposte chiare ed efficaci".