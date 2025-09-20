Schianto tra auto e scooter, un anziano finisce all’ospedale

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, verso le 18, nel rione Le Grazie, a Recanati, all’altezza del semaforo, in una zona purtroppo non nuova a episodi simili. Coinvolti nel sinistro un’autovettura, condotta da una ragazza, e uno scooter guidato da un uomo di 76 anni. Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi sono entrati in collisione per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. L’urto, fortunatamente, non è stato particolarmente violento, ma a riportare le conseguenze peggiori è stato l’anziano in sella allo scooter, che è stato soccorso dalla Croce Gialla di Recanati e trasportato al punto di primo intervento dell’ospedale cittadino. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi: l’uomo è stato classificato in codice di non gravità. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale di Recanati che ha eseguito i rilievi necessari e provveduto a regolare la circolazione, rallentata per alcuni minuti in entrambe le direzioni. Non si sono registrati blocchi prolungati, ma il traffico ha subito inevitabili disagi durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale, in particolare per chi viaggia su due ruote. Negli ultimi mesi, infatti, si sono verificati diversi incidenti nel territorio comunale e nelle zone limitrofe con il coinvolgimento di scooter e motociclette, spesso con conseguenze ben più gravi. La polizia locale sta ora lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

Antonio Tubaldi