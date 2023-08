Schianto tra auto: moglie e marito finiscono all'ospedale a Recanati

Schianto, la sera di Ferragosto, fra due auto in località Chiarino di Recanati, senza fortunatamente conseguenze gravi per le persone a bordo. Era da poco tramontato il sole quando una Fiat Croma, con alla guida l’avvocato Piergiorgio Moretti con accanto la moglie Lorella Cotechini, che stava dirigendosi verso la chiesa del quartiere per raggiungere Recanati, è stata urtata, sulla parte destra del muso dell’auto, da un’altra autovettura, una Renault Clio con a bordo alcuni giovani non del luogo che giungevano dalla strada secondaria proveniente da Porto Recanati e che costeggia la cooperativa Terra e Vita. Nell’urto la Croma ha girato su se stessa finendo la sua corsa sulla carreggiata e rovesciandosi sul fianco del passeggero. Allertato il 118, due ambulanze si sono recate sul posto per le prime cure. Nessuno è stato trasportato al pronto soccorso di Civitanova. "Eravamo diretti a Recanati – racconta con la sua solita ironia il noto avvocato – e all’altezza dell’incrocio fra la strada Chiarino con quella che proviene da Porto Recanati ho sentito un gran colpo e mi sono trovato con il corpo tenuto a mezz’aria dalla cintura di sicurezza, appeso sopra quello di mia moglie. Da quella scomoda posizione ci hanno tirato fuori i soccorritori che sono giunti subito dopo". Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri di Potenza Picena che sono intervenuti con una pattuglia. Ieri mattina, dopo una nottata in cui gli effetti dell’incidente cominciavano a farsi sentire, i due coniugi di Recanati sono andati all’ospedale di Loreto per gli accertamenti. Dalle radiografie e altri esami sono emerse micro fratture sul corpo della donna mentre a suo marito sono state riscontrate due costole rotte con fastidio alla respirazione. I giovani a bordo della Clio non hanno riportato lesioni di sorta. Danni ai due mezzi.

Asterio Tubaldi