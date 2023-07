Schianto tra bicicletta e moto, 42enne a Torrette con Icaro

Brutto schianto tra una bici e una moto, nel centro di Porto Potenza Picena. Ad aver la peggio il ciclista, che è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Mentre all’ospedale di Civitanova è finito il motociclista, ma in condizioni decisamente meno gravi. L’incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 10, lungo il tratto della strada Statale che attraversa la frazione costiera. Secondo una prima ricostruzione da parte della Polstrada, un 42enne residente in città stava percorrendo in bici via Emilia, finché si è immesso su viale Regina Margherita. A quel punto, per cause in corso di accertamento, il ciclista si è scontrato con una moto, guidata da un 57enne di Montecosaro. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con l’ambulanza infermieristica di Porto Potenza e l’automedica da Civitanova. Tuttavia è stata poi allertata l’eliambulanza Icaro per soccorrere il 42enne, che aveva delle sospette fratture. Perciò, è stato caricato e portato in volo all’ospedale di Torrette, ad Ancona, in codice rosso traumatico. A rimanere ferito anche il centauro. Alla fine, dopo le prime cure del caso, è salito in ambulanza per poi essere condotto al pronto soccorso di Civitanova.