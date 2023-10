Schianto tra camion e tre auto a Montecosaro: lieve ferito

Quattro automezzi, per la precisione tre vetture e un camion semirimorchio che trasportava antracite, sono rimasti coinvolti in un incidente a catena ieri mattina. È successo attorno alle 7 sulla corsia mare-monti della superstrada Val di Chienti, poco prima dello svincolo per Montecosaro. Danni materiali di non poco conto ma, per fortuna, è rimasto lievemente ferito solo il conducente dell’auto protagonista del primo contatto: quello che avrebbe innescato la carambola. La corsia di sorpasso, dove si sono concentrate le auto incidentate e la squadra dei vigili del fuoco accorsa da Civitanova per mettere in sicurezza l’ambiente, è rimasta chiusa a lungo su un tratto di 300 metri. La circolazione è andata avanti, rallentata, sull’altra metà della carreggiata. Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia stradale di Camerino. Sul posto anche il personale del 118.

m. p.