Schianto tra due auto lungo la Muccese: disagi alla viabilità

Poteva avere conseguenze drammatiche l’incidente tra due auto, verificatosi ieri mattina intorno alle 7.30 lungo la provinciale Muccese 256, nei pressi del passaggio pedonale all’incrocio con via Alessandro Ottoni. Infatti, per ragioni ancora da accertare, i due mezzi si sono tamponati e uno dei due addirittura si è capovolto sul lato destro della carreggiata, in direzione del centro, tanto da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco di Camerino per estrarre il conducente dall’abitacolo. Per entrambi gli automobilisti non si sono registrati particolari danni. Numerosi i disagi al traffico.