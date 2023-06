Schianto tra moto e auto all’alba: ferito un 46enne

Schianto all’alba tra una moto e un’auto, lungo la strada Statale. Inutile dirlo, ad avere la peggio è stato il centauro: un portorecanatese di 46 anni (A. R. le iniziali) che è stato poi soccorso dal 118 e condotto all’ospedale di Civitanova, ma non sarebbe in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5.15, all’altezza dell’Istituto di riabilitazione Santo Stefano, nel territorio di Porto Potenza Picena. Il 46enne, che fa il buttafuori in un locale notturno sul lungomare Sergio Piermanni di Civitanova, aveva staccato dal lavoro e stava rincasando verso Porto Recanati. Finché c’è stato lo scontro con l’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova e il personale del 118, giunti con l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Potenza e l’automedica. All’arrivo degli operatori sanitari, chiamati in codice rosso, l’uomo era rimasto per fortuna vigile e cosciente, anche se aveva rimediato alcuni traumi sul corpo. Per tale motivo, non è stato necessario allertare l’eliambulanza Icaro.

A quel punto hanno caricato l’uomo in ambulanza, per poi trasportarlo (in codice giallo) al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, dove sono stati eseguiti i necessari accertamenti sanitari per verificarne le condizioni. Mentre i pompieri hanno messo in sicurezza i due mezzi, staccando le rispettive batterie, e sono rientrati in sede un’ora dopo.

Giorgio Giannaccini