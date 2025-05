Schianto tra pullman di studenti e due macchine. La prontezza dell’autista evita il peggio

San Severino (Macerata), 19 maggio 2025 – Un fine settimana che avrebbe potuto portare il segno di una tragedia se non fosse stato per la prontezza di autista di autobus. Sabato pomeriggio si è verificato un incidente stradale, intorno alle 14, lungo la Sp 127 che collega San Severino e Tolentino, all'altezza dell'incrocio per la frazione di Parolito, subito dopo il bar Casette di via San Michele.

Il sinistro ha coinvolto una Volkswagen Polo, guidata da un giovane neopatentato del posto, un pullman di studenti che stava rientrando a Tolentino e una Fiat Punto. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, prontamente intervenuta per effettuare i rilievi di rito, la Volkswagen Polo si è scontrata frontalmente e lateralmente con l'autobus della società Contram. Il conducente del mezzo pesante ha compiuto manovre disperate per evitare l'impatto, riuscendo a fermare del pullman che è stato colpito dalla Polo prima che terminasse la propria corsa a margine della carreggiata.

Solo la prontezza di riflessi e la manovra d'emergenza dell'autista del mezzo che trasportava alcuni ragazzi hanno scongiurato un potenziale frontale dalle conseguenze ben più gravi per i conducenti delle due autovetture, entrambi neopatentati del luogo, che sono rimasti praticamente illesi. Per loro solo un grandissimo spavento.

Preoccupazione, come è ovvio, anche tra gli studenti a bordo del pullman e tra gli automobilisti che si trovavano fermi in coda, in attesa che un veicolo svoltasse in direzione della frazione di Parolito, e che hanno assistito alla scena. Le autorità competenti stanno proseguendo con le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.