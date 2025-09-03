Schlein a casa di Acquaroli: "Cinque anni di disastri, si cura solo chi ha i soldi"

Sono cinque le priorità per le Marche: sanità, scuola, lavoro, politiche industriali e diritti sociali e civili, a partire dal diritto alla casa. Saremo uniti non per battere Acquaroli o Meloni, ma per migliorare le Marche e ora andiamo a vincere per un’Italia antifascista". Sono state queste le parole pronunciate ieri pomeriggio da Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito democratico, nella sua tappa a Porto Potenza per supportare Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione con il centrosinistra. Il suo discorso è arrivato proprio nella tana del governatore uscente Francesco Acquaroli, originario di Potenza Picena.

Gremita di gente piazza Douhet, dove erano presenti anche svariati esponenti dei dem. "Vedo oggi una piazza di speranza ed è quello che ci serve dopo cinque anni di disastri sotto la guida di Acquaroli – ha esordito la Schlein –. Siamo una sinistra unita per battere la destra nelle Marche. Non accettiamo nemmeno le ingiustizie fuori dai nostri confini e bisogna fermare la pulizia etnica contro i palestinesi. Chiediamo il riconoscimento dello Stato di Palestina". Poi il discorso si è spostato sulle Marche. "C’è da difendere la sanità pubblica dai tagli e dalla privatizzazione che portano avanti Meloni e Acquaroli – ha aggiunto Schlein –. Bisogna poi difendere la scuola pubblica e mettere giù le mani dalle nostre università. Altra priorità il lavoro che non deve essere sfruttato e servono più controlli. Poi le politiche industriali, perché le imprese italiane hanno delle bollette tre volte più alte di quelle che pagano in Spagna e Germania. Infine, diritti sociali e civili: hanno cancellato il fondo per l’affitto a chi rischiava lo sfratto e bisogna investire nelle case popolari".

Dal canto suo Ricci è partito sul tema della sanità, senza far mancare un affondo verso Acquaroli. "Qui non esiste la tana del lupo – ha sottolineato –. Sulle liste d’attesa mi ha fatto arrabbiare sentir dire da Acquaroli che la colpa è dei marchigiani che si vogliono curare troppo. Ci batteremo sul tema della sanità, visto che molti marchigiani ormai si curano fuori dalla nostra regione. E ce ne sono 150mila che non trovano risposte nel pubblico e rinunciano a curarsi. Noi andremo a Roma per far finanziare la sanità pubblica e diremo ‘cacciate questi soldi’. Sul lavoro, spesso sottopagato e precario, proporremo un salario minimo regionale di 9 euro all’ora".

In mattina Ricci e Schlein erano stati protagonisti di un blitz all’ospedale di Torrette, dove hanno messo nel mirino la gestione della sanità da parte del centrodestra. "Non accetteremo mai ciò che è successo in questi ultimi cinque anni – dice Ricci –, il fatto che si curano solo coloro che hanno i soldi e la carta di credito, mentre chi non ha i soldi aspetta mesi e anni". E la segreteria nazionale del Pd, tra selfie e strette di mano con i cittadini, fa partire l’applauso: "Bravo Matteo". Inanellerà, di lì a poco, i motivi per cui "i marchigiani hanno una grande possibilità il 28 e il 29 settembre di cambiare per non scegliere di andare avanti con chi taglia la sanità pubblica perché la vuole a misura del portafoglio delle persone".

Schlein arriva puntuale davanti all’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (ma da Roma, nel pomeriggio, verrà ripresa dal capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami: "Se avessi preso informazioni avresti saputo che l’ospedale dietro di te, Torrette di Ancona, è un’eccellenza marchigiana e italiana: per anni primo ospedale pubblico italiano, come accertato da un ente terzo come Agenas", che poi difende l’operato di Francesco Acquaroli e centrodestra per la gestione sanitaria). Ed è subito netta, Schlein, nel tracciare la linea: "La prima grande battaglia di Ricci quando sarà presidente sarà la difesa della sanità pubblica universalistica, che ti cura a prescindere dal comune in cui sei nato, nel centro di Ancona o a Force. Tagliano e rivendicano di aver fatto il più grande investimento nella sanità: bugia. Meloni sa che la spesa sanitaria si calcola sul Pil. E la spesa sanitaria sul Pil da quando Meloni è presidente è scesa fino ai minimi storici".