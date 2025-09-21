Schlein fa il pieno in piazza: "Basta con una sanità a misura di portafoglio"

"Non faremo alla destra il piacere di dividerci, ci presenteremo uniti anche nelle altre Regioni al voto". È quanto ha detto Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, in piazza Vittorio Veneto gremita a Macerata dove ha parlato assieme a Matteo Ricci, candidato presidente delle Marche. "Ci presentiamo a voi – ha aggiunto Schlein – con proposte serie e concrete su tante questioni contro le promesse altrui". Ed ecco i problemi. "Siamo per la difesa di una sanità pubblica, mentre nel centrodestra propendono per una a misura del portafoglio. Non tutti hanno la possibilità di rivolgersi al privato ed ecco che tantissimi marchigiani non riescono a curarsi e molti vanno nelle strutture pubbliche delle altre regioni. Noi siamo per una sanità del territorio, a favore degli anziani, dei disabili, contro quelle dipendenze che minano la vita. Ed ecco che proponiamo la figura del psicologo".

Capitolo lavoro. "Diciamo no a uno precario, pagare un lavoratore meno di 9 euro all’ora è sfruttamento e questa precarietà fatta anche di contratti a termine favorisce la denatalità". Schlein ha rilanciato le proposte avanzate da Ricci. "Altrove è già realtà rendere gratis il trasporto pubblico locale per studenti e studentesse. Siamo in difesa della scuola pubblica, vogliamo un maggiore numero di asili nido". Il candidato presidente Ricci ha guardato la piazza: "È impressionante questa onda del cambiamento che sta crescendo di giorno in giorno, di chi pensa che le Marche meritano di più". Il 28 e 29 gli elettori saranno chiamati alle urne. "Da una parte – spiega – troverete le liste della mediocrità, dall’altra quelle che hanno un progetto forte, autorevole, di chi guarda al cambiamento. Noi parliamo con il linguaggio della verità contro quello della finzione". Ricci ha parlato di sanità, di liste d’attesa, della necessità di avere più fondi per assumere medici e infermieri, di lavoro. "È ora di cambiare – ha detto – investendo sulla sanità territoriale, su quella per la salute mentale ed ecco la figura dello psicologo di comunità e nelle scuole. Dal primo ottobre nelle Marche il lavoro si dovrà pagare 9 euro all’ora". Ricci lancia la sfida. "Dobbiamo creare le premesse mettendo in campo aiuti concreti perché i nostri laureati possano tornare, perché le aziende possano tenere il passo, perché possano dribblare il peso dei dazi. Assieme alla mia squadra faremo conoscere le Marche portandole dove meritano così come ho fatto da sindaco con Pesaro". È l’ultima settimana prima del voto. "È una sfida – ha concluso Ricci – che si gioca su una manciata di voti e voi potrete fare la differenza parlando con chi conoscete, inviando un messaggio". Non c’è solo Acquaroli come avversario. "C’è anche l’indifferenza – ha sottolineato Schlein –, è importante che tutti voi facciate conoscere le proposte di Matteo Ricci per costruire il vostro futuro".