Schola cantorum Sancta Caecilia Festa per i 90 anni dalla fondazione

Per celebrare il 90esimo anniversario dalla fondazione, la "Schola Cantorum Sancta Caecilia" ha fissato un appuntamento per domani (ore 21.15), nella chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato dove si terrà la "Rappresentazione della Cena e Passione", scritta nel 1519 da Castellano Castellani. L’evento, a ingresso libero, rientra in una serie di manifestazioni volte a festeggiare il traguardo della scuola. In questa occasione, protagonisti della serata saranno i componenti della Compagnia teatrale "Il cielo di carta", sotto la regia di Gabriele Claretti, e la Schola Cantorum Sancta Caecilia, diretta dal Maestro Alessandro Buffone. "Questa rappresentazione appartiene alla tradizione dei ’Misteri’ medievali – illustrano gli organizzatori –. La compagnia è composta da soli attori uomini che interpretano anche i ruoli femminili, oltre a vestire i panni di 18 personaggi. Il coro eseguirà brani sacri composti per le celebrazioni della Settimana Santa da autori rinascimentali come Giovanni Pierluigi da Palestrina, e Marc’Antonio Ingegneri". La scenografia sarà curata da Gabriele Ciarabilleni mentre i costumi saranno realizzati dalla Contrada San Martino di Sant’Elpidio a Mare, il tutto con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’associazione "Ho un’idea".