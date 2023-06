Sciabica: una mattinata di pesca come accadeva un secolo fa

L’antica tradizione della Sciabica, tecnica di pesca che nel secolo scorso era di uso comune tra i civitanovesi. ha aperto la kermesse di GustaPorto, in un quartiere vestito a tema marinaro per via di un concorso che premia la vetrina piú bella. Tra Ippocampo e Lido della Polizia, alle 9 in punto, la rete affonda in acqua grazie ad una barca che disegna una semicirconferenza, alcuni da riva la tengono ferma ad un’estremità mentre altri chiudono il cerchio. Il tutto si stringe in un sacca dove congiunge il pescato, subito rilasciato in mare. "Quando Siria Carella, da vicepresidente del Mic, era stata incaricata di lavorare con GustaPorto, noi commercianti di zona ci siamo messi subito a tavolino, pensando alla rievocazione - dice Angelo Broccolo di Cea- . Ma molto lo dobbiamo allo scrittore Enrico Tassetti e agli studi dell’ingegner Angelo Quintabà. Adesso vogliamo portare questi contenuti nelle scuole".

Francesco Rossetti