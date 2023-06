Sciacalli nel palazzo inagibile Sorpresi con le mani nel sacco dopo l’allarme di un residente

Tornano in azione gli sciacalli nelle case terremotate. Ma grazie alle segnalazioni dei cittadini e all’intervento tempestivo della polizia, sono stati bloccati. L’allarme è arrivato intorno alle 20.30 di domenica dal rione Marche. Un residente ha detto al 112 di aver notato, poco prima, una persona che stava entrando nell’area recintata di una palazzina inagibile dopo il terremoto del 2016 e attualmente disabitata. Arrivati sul posto, i poliziotti della Volante hanno sorpreso due soggetti, entrambi di origine algerina, di 36 e 50 anni: dopo aver scassinato e divelto le porte di due appartamenti, gli uomini stavano tentando di entrare, con l’intenzione presumibilmente di portare via eventuali oggetti di valore abbandonati dai residenti. Subito bloccati, i due sono stati perquisiti dagli agenti, e una perquisizione è stata fatta anche all’auto con cui erano arrivati fin lì. Nella vettura sono stati trovati un cutter di grosse dimensioni e un sacchetto di carta contenente 26 banconote da 50 euro, per un totale di 1.300 euro. Entrambi con precedenti di polizia anche per reati contro il patrimonio, i due uomini sono stati portati in questura e denunciati in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Inoltre il 50enne è stato anche denunciato per il porto ingiustificato del taglierino. Purtroppo non è la prima volta che si segnalano casi di furti, riusciti o tentati, nelle palazzine chiuse e abbandonate dal 2016. A distanza di tanti anni, ben poco è rimasto negli appartamenti, vuotati dai residenti via via nel corso del tempo. Tuttavia le case disabitate continuano ad attrarre questo tipo di malviventi, alla ricerca disperata di qualcosa da poter rivendere.