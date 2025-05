Sciacalli nella casa terremotata: "Presi i ricordi di mia madre"

Un’altra casa terremotata visitata dagli sciacalli, a Tolentino. È successo in via Benadduci, davanti al supermercato. Dopo le scosse del 2016 il proprietario, Simone Craglia, aveva lasciato l’abitazione trasferendosi con la madre (che purtroppo non c’è più) a Montecosaro. Ma lavora nell’entroterra e torna spesso anche per monitorare l’appartamento, che dovrà essere sgomberato a settembre per iniziare demolizione e ricostruzione. "Venerdì era tutto a posto – racconta –, ma quando sono tornato martedì ho trovato le stanze a soqquadro. Mancavano candelabri, vassoi d’argento, lampade, un crocifisso, sedie, e soprattutto delle anfore antiche, a cui ero molto legato perché mi ricordavano mia madre. Lei si appoggiava sempre lì. Nella fretta i ladri hanno lasciato un borsone a terra, riempito per portare via altra roba. L’amarezza non è tanto per il danno economico, che comunque ammonta circa 2.500 euro, quanto per quello affettivo. Ho denunciato il furto". La casa di Craglia era già stata visitata dai ladri nel 2019, ma quella volta non erano riusciti a portare via niente. Le indagini sono in corso: le immagini delle telecamere di videosorveglianza del circuito sono al vaglio dei carabinieri.